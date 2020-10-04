【好相‧快人一拍@iM網欄】善用光影同幾何，一枝花生油都係靚背景！

而家疫情日日都冇得出街，想拎部機想影下相都唔得。與其望天興嘆，其實細心發掘一下其實屋企有題材可以影，更可以喺 IG / FB 叫人地估下點影呃呃 like！



利用光影 / 幾何，一枝花生油都係靚背景！



當我拍攝了介指相時 (圖一) 很多朋友都問我拍攝的地方，當我透露拍攝的地點及投巧時很多人也嚇了一跳。令我啟發拍攝圖一既介指相因窗口突如其來既陽光照亮到廚房的花生油樽，因它的樽身造型及線條加上金黃色的花生油，透過光線呈現了美麗及華麗的倒影(圖二)，就令我想到配合介指去拍攝一張作品。

▲ 圖一

▲ 圖二

北極的冰晶，原來近在咫尺



原來有時小朋友既小玩意，亦會啟發到用手機去拍到好似去左北極影冰晶既作品！

有一日媽咪買了一個自製水晶既小玩意俾我囝囝玩，我地發現結晶既形態原來好多變化及好獨特。我更將其中一個藍色水晶及將藍色水，加上 LED 燈去拍到入彷彿進入了冰晶的世界。

▲ 圖三

▲ 圖四

總括而言，如想宅拍攝有更好效果，除了細心留意有趣 /有圖案的場景外，一盞輕便的 LED 燈至為重要。因為燈光不單能製造光影效果，大家留意到我的示範拍攝均是利用LED 燈在主角背後打燈令到物件更立體更突出！

作者_Siu Ming簡介： SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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