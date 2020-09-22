【保就業計劃】百佳履行企業社會責任　10月向弱勢社群派現金食物券

▲ 百佳將於10月向低收入家庭、長者及傷殘人士發放$200現金食物券，預計受惠人數逾廿萬。（資料圖片）

百佳超級市場已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納。集團今日（22日）宣布，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人$200現金食物券，預計受惠人數逾廿萬。



現金食物券毋需申請，社福機構將評估其服務對象的需要，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。20個社福機構包括：香港基督教女青年會、惜食堂、香港聖公會福利協會、循道衞理楊震社會服務處、基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務處、香港基督教服務處、香港家庭福利會、香港傷殘青年協會、香港傷健協會、香港單親協會、凝動香港體育基金、聖雅各福群會、香港復康會、善學慈善基金、伸手助人協會、香港認知障礙症協會、匡智會及黑暗中對話基金會。

▲ 現金食物券毋需申請，社福機構將評估其服務對象的需要，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。（百佳提供圖片）

食物券總值超過四千萬

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，疫情下失業率飆升，基層市民生計大受影響。透過今次現金食物券計劃，可以將惠及逾廿萬受疫情影響而有急切需要的人士及家庭，食物券總值超過港幣四千萬。

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責任編輯：蘇穎琪