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【台灣有樂@iM網欄】有溫度也有愛 憶念與小鬼往事

名人薈萃 17:40 2020/09/22

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在過去的一個禮拜，發生了一件讓我心情非常複雜的事，也讓我反覆思考了很多事情，一直聽到有個聲音：「這麼努力為什麼....這麼努力為什麼.....」經過這幾天的思考，我好像有得出一個答案。

因為工作的緣故所以認識你，我還記得第一次跟你見面是在2013年的時候，當時我是一個廣播節目的其中一位主持，而你是以嘉賓身份來到我們節目宣傳新專輯和接受訪問。在節目中間的休息時間跟你閒聊，發現我們之間有一些共同朋友，你還跟我說你的服裝店就開在我朋友的店對面，所以之後每一次去台北到我朋友的店，我都會走到對面看看你有沒有在店裏，但可惜剛好你都不在。

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之後的一兩年只有一年見一次，都是在同一個活動上碰到，我是主持人，你是嘉賓，除了在台上的互動對答，在台下你不是要接受記者訪問，就是要跟粉絲互動拍照，所以能夠私下講到話的機會不多。但從2016年開始，因為跟你在香港的合作單位經常合作，所以能夠跟你見面的機會也變多了。在這幾年你在香港的粉絲見面會、宣傳發佈會、演唱會記者會，幾乎都是我為你主持。跟你一起工作其實我是很開心也很放心，因為你反應很快，表演和講話的節奏強，時間準，而且風趣幽默，充滿喜感，所以跟你同台我不會怕場面氣氛不夠熱，但會擔心自己接不到你的球。

但隨著合作多了，彼此之間也愈來愈熟，漸漸也產生了默契。我特別喜歡當你粉絲見面會的主持，尤其是2018年12月的那一次，因為那一次的事前籌備比較倉猝，所以舞台上更加需要投放更多的能量去帶動氣氛，那天我們是臨場即時互動，而且你非常配合，再加上你那一群熱情乖巧又投入的鬼迷們，讓那一次的粉絲見面會在歡樂的氣氛中順利完成，確實讓我留下很多美好的畫面和回憶，但誰會想到那一次是我們最後一次同台的機會......

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在今年初，也就是我準備要到台灣發展的前夕，剛好跟你和兩三個朋友有一個聚會。那一次的聚會上，我們幾個人一起聊了五六個小時，聽你說了很多你過往的人生經歷，無論是工作上家庭上和生活上，所以了解到你為了目標，為了家人，為了身邊的人付出了很大努力，你不斷挑戰自己，也不斷為自己創造機會，也知道你很孝順你家人和很照顧你身邊的人。

在過程中，我跟你說我準備要到台灣發展，然後你對我說我一個人自己要來台灣打拼很不容易，一定會有遇到困難需要別人幫忙的時候，所以叫我有需要的話一定要找你，你說只要我找你，你一定會幫忙，而且你還說如果要拍片做節目什麼的我們可以一起，就算沒事要請你幫忙也叫我多找你，你還邀請我去你的家，說你家離市區比較遠，你會開車到台北載我去你家。其實聽到你這麼說，我真的感到很開心很溫暖，畢竟我來到一個新的地方重新出發，確實很需要有人幫助，但我覺得我不能夠一開始就靠別人幫忙，所以我有一個想法，就是我必須要做到一點成績，我才會好意思去找你，所以我一直沒有跟你聯絡，但我現在非常後悔我沒有主動找你。

隔一天的下午，我去了你的工作室，看到你很積極地準備在２月份的畫展，我就跟自己說我一定要到現場支持。我刻意等到3月1號最後一天展覽才去，在去之前我也沒有跟你先說，我就跟你的粉絲一起排隊排了快兩個小時等進場，進場之後我沒有馬上跟你打招呼，也因為那段時間已經是疫情大家都帶著口罩，所以你也沒有第一時間把我認出，一直到我看完所有你的作品才走到你的面前拿下口罩，當你一看到是我的時候，你很用力地拍了我手臂一下，然後問我為什麼不跟你先說，我就說這樣就證明我很有誠意，但這句話我不是順口說出來，我是真的帶着誠意而來的。因為那天的人非常多，所以我們就匆匆合照閒聊兩句，你又要去招呼別人，但你最後還是有再三叮囑我一定要把照片傳給，晚上我就把我們的合照傳給你，然後你回覆謝謝我去你的展覽。而我傳給你的這一張合照，就成為了我們最後的合照。

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有開始，就會有完結。在我來到台灣打拼的大半年，雖然我很努力，但很多時候都會感到氣餒和孤單，加上前幾天收到你離開的消息，我有一瞬間真的覺得好無力好勞累.....但當我回想對你的記憶時，發現你在我記憶裏的所有，都是正面的、積極的，而且是有溫度也有愛。從你的人生告訴我，雖然不知道明天會是怎麼樣，但在過程中必須要努力，因為你的努力除了是為了自己，也是為了讓別人幸福和快樂。我在台灣的結局會是怎樣我不知道，但我會嘗試能帶着從你身上學到的精神和態度，繼續向着自己的目標和人生努力打拼，因為我知道努力就是製造幸福和快樂的能量。

希望你在另一邊好好生活！

鬼哥，我們有緣再見！

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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