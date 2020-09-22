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【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14

科技 16:31 2020/09/22

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外界認為，iOS 14的Widget小工具功能頗受用戶歡迎，加上畫中畫、改變預設瀏覽器等設定，帶動用戶升級作業系統。（圖片來源：Apple官網）

蘋果日前發布iOS 14更新，據移動數據公司Mixpanel數據顯示，iOS 14推出後不到一星期，更新率已達到30%，反映今年果粉對iOS的關注熱烈。

Mixpanel根據分析SDK與網站訪問數據，推算iOS的更新比率。據該網數字，自上周三（16日）iOS 14發布，至周日（20日）、即iOS 14正式發布後的第5天，更新比率已達25.51%，較iOS 13同期表現約20%更佳，而截至今日（22日）的最新數字為30.29%。外界認為，iOS 14的Widget小工具功能頗受用戶歡迎，加上畫中畫、改變預設瀏覽器等設定，帶動用戶升級作業系統。雖然這並非官方數據，但對比蘋果官方去年公布，iOS 13以26日達成50%更新率，今次iOS 14就有可能突破去年的紀錄。

iOS 14的升級介紹，請按：下一頁

【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari

【iOS 14】iOS 14 正式登場　升級前留意慣用Apps是否支援

與iOS相比，Android受限於各廠商的更新計劃有別，難以達到iOS的高更新比率。Android官方數據指出，去年推出的Android 10推出5個月後累積達1億部裝置使用，外媒估計當時的更新比率為約15%。而於本月正式推出的Android 11，暫時亦只限於在部分Android機種上可以更新。

責任編輯:周俊霖

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