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【百佳惠康】惠康承諾6個月逾300款貨品不加價　推1.2億元「點點心意」計劃回饋社會

即市財經 16:37 2020/09/22

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惠康承諾，由9月底起，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，不會加價。

牛奶公司旗下惠康宣布啟動一項總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，以支持香港社區。惠康表示，將向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，同時捐獻500萬港元幫助弱勢社群，惠康並承諾未來6個月超過300款日常貨品不加價。

惠康承諾，由9月底起，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，以保障顧客免受價格波動影響，惠康並將會承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。

惠康向有需要人士　派發8000萬元現金券及餐券

惠康表示，疫情的影響並非短暫，「點點心意」計劃將會一直持續到明年，希望能夠提供持之以恒的支援。惠康將於未來10個月，派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8000萬元。惠康將與一直以來合作的慈善團體夥伴合作派發，務求能夠廣泛地惠及社區上不同人士。

另外，惠康將於現行Yuu獎賞計劃中，特意設立「 Yuu Give-Back 」回饋計劃，讓顧客能將積分捐贈予慈善團體。同時會根據顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬元，進一步支持有需要群體。

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編輯：陳韻妍

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