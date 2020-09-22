【中芯國際】高通傳尋求將中芯國際訂單轉至台積電等台灣廠

▲ 高通傳與台積電等台灣晶圓廠接觸，確保若中芯國際遭美國制裁，仍有產能供應。

內地晶圓代工廠中芯國際 （00981） 有機會遭美國列入貿易黑名單，台灣媒體報道，高通（美：QCOM）尋求將中芯國際訂單轉至台積電TSM（台：2330）等台灣晶圓廠，若中芯國際遭美國制裁影響交付，仍能確保產能供應。供應鏈人士稱，高通為中芯國際三大客戶之一，貢獻約13%收入。

報道又稱，高通高層已與台積電、聯電（台：2303）、世界先進（VIS）接觸，探討潛在轉單事宜。高通在中芯國際的訂單以0.18微米製程的電源管理IC，以及28納米到14納米製程的入門級手機行動處理器為主。

中芯國際今日收報20.45元，升0.25%，成交10億元。

外媒早前報道，美國國防部正與其他部門正考慮是否將中芯國際納入黑名單，中芯與解放軍之間的關係成為關注重點。中芯國際回應表示，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞。

相關文章：

【中芯國際】高盛：中芯明年最差削87%資本開支 中芯佔美國設備商收入幾多？

【中芯國際】中芯或列美國黑名單 港股跌四分一、A股跌停 中芯再反駁：與解放軍毫無關係（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷