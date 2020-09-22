【樂享互動暗盤】樂享互動6988暗盤收市　富途5.11元超高價僅6手成交

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【恒指夜期】滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指兩日累跌近800點後夜期微彈（不斷更新）
樂享互動 （新上市編號：06988） 暗盤收市，除了富途暗盤交易場於開市曾閃現5.11元的超高價成交外，大部份時間均在3.1元以下成交。據富途交易數據，16時15分的第一口價報4.1元，即有1手（1000股）成交，同一分鐘內，成交高見5.11元，較招股價2.88元高77%，並錄得4宗共6000股（6手）的交易，其後股價便高位回順。若高位離場，一手最多賺2230元。樂享互動收報2.96元，升2.8%，一手帳面賺80元。公司將於9月23日掛牌。
不過，樂享互動暗盤整體表現與招股價相若，若計及認購使費，小注認購的投資者恐輕微損手。另外，樂享互動獲近37萬人認購，以暗盤交投計，仍有大量投資者未開始交易。
|樂享互動暗盤（截至19：30）
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|成交額
|收盤時間
|富途
|2.96
|2.8%
|2.88
|+80
|4897萬
|18：30
|耀才
|2.9
|0.7%
|+20
|2997萬
|19：30
|輝立
|2.85
|-1%
|-30
|1.96億
|18：30
樂享互動暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|5.11
|77.4%
|+2230
|2.86
|-0.7%
|-20
|耀才
|4
|38.9%
|+1120
|2.86
|-0.7%
|-20
|輝立
|3.6
|25%
|+720
|2.84
|-1.4%
|-40
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