【樂享互動暗盤】樂享互動6988暗盤收市　富途5.11元超高價僅6手成交

▲ 樂享互動將於9月23日掛牌。

樂享互動 （新上市編號：06988） 暗盤收市，除了富途暗盤交易場於開市曾閃現5.11元的超高價成交外，大部份時間均在3.1元以下成交。據富途交易數據，16時15分的第一口價報4.1元，即有1手（1000股）成交，同一分鐘內，成交高見5.11元，較招股價2.88元高77%，並錄得4宗共6000股（6手）的交易，其後股價便高位回順。若高位離場，一手最多賺2230元。樂享互動收報2.96元，升2.8%，一手帳面賺80元。公司將於9月23日掛牌。

不過，樂享互動暗盤整體表現與招股價相若，若計及認購使費，小注認購的投資者恐輕微損手。另外，樂享互動獲近37萬人認購，以暗盤交投計，仍有大量投資者未開始交易。

樂享互動暗盤（截至19：30） 券商 收報 升幅 招股價 一手賺 成交額 收盤時間 富途 2.96 2.8% 2.88 +80 4897萬 18：30 耀才 2.9 0.7% +20 2997萬 19：30 輝立 2.85 -1% -30 1.96億 18：30

樂享互動暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺 富途 5.11 77.4% +2230 2.86 -0.7% -20 耀才 4 38.9% +1120 2.86 -0.7% -20 輝立 3.6 25% +720 2.84 -1.4% -40

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