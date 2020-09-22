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【新股IPO】樂享互動6988暗盤曾升77%後急劇收窄　一手帳面賺約百元

即市財經 17:00 2020/09/22

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樂享互動將於9月23日掛牌。

樂享互動  （新上市編號：06988） 暗盤，於富途暗盤表現最好，高見5.11元，較招股價2.88元高77%。樂享互動現報3.02元，升4.9%，一手（1000股）帳面賺140元。若高位離場，一手最多賺2230元。公司將於9月23日掛牌。

不過，樂享互動暗盤最新表現與招股價相若，若計及認購使費，恐輕微損手。

樂享互動暗盤（截至16：58）
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 3.02 4.9% 2.88 +140 18：30
耀才 2.91 1% +30 19：30
輝立 2.89 0.3% +10 18：30

樂享互動暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 5.11 77.4% +2230 2.86 -0.7% -20
耀才 4 38.9% +1120 2.88 0% 0
輝立 3.6 25% +720 2.85 -1% -30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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