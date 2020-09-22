【新股IPO】樂享互動6988暗盤曾升77%　一手帳面賺約百元

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【Tesla電池日】馬斯克事先為預期降溫 新產品2022年才能大量生產
樂享互動 （新上市編號：06988） 暗盤，於富途暗盤表現最好，高見5.11元，較招股價2.88元高77%。樂享互動現報3.02元，升4.9%，一手（1000股）帳面賺140元。若高位離場，一手最多賺2230元。公司將於9月23日掛牌。
不過，樂享互動暗盤最新表現與招股價相若，若計及認購使費，恐輕微損手。
|樂享互動暗盤（截至16：58）
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|3.02
|4.9%
|2.88
|+140
|18：30
|耀才
|2.91
|1%
|+30
|19：30
|輝立
|2.89
|0.3%
|+10
|18：30
樂享互動暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|5.11
|77.4%
|+2230
|2.86
|-0.7%
|-20
|耀才
|4
|38.9%
|+1120
|2.88
|0%
|0
|輝立
|3.6
|25%
|+720
|2.85
|-1%
|-30
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