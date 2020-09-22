【百佳惠康】百佳申領第二期保就業轉助弱助社群　發4000萬元現金食物券

▲ 【長和旗下】百佳申領第二期保就業轉助弱助社群 發4000萬元現金食物券

長和 （00001） 旗下超市百佳和另一主要超市連鎖惠康，早前被行政長官林鄭月娥點名要求領取「保就業」計劃後須減價。百佳最新公布，已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書也已獲得政府接納，百佳將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾廿萬，總額料逾4000萬元。

惠康最新承諾逾300款貨品半年不加價，詳情可看【下一頁】

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，疫情下失業率飆升，基層市民生計大受影響。她表示，今次現金食物券計劃，獲20間社福機構協助，短時間內甄選最有需要的弱勢社群，並代百佳在10月底前派發現金食物券。

百佳續指，現金食物券毋需申請，社福機構將評估其服務對象的需要，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。

20個社福機構包括：

香港基督教女青年會、

惜食堂、

香港聖公會福利協會、

循道衞理楊震社會服務處、

基督教香港信義會社會服務部、

安徒生會、

香港青少年服務處、

香港基督教服務處、

香港家庭福利會、

香港傷殘青年協會、

香港傷健協會、

香港單親協會、

凝動香港體育基金、

聖雅各福群會、

香港復康會、

善學慈善基金、

伸手助人協會、

香港認知障礙症協會、

匡智會及黑暗中對話基金會

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編輯：麥德銘