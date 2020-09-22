【營人物語@iM網欄】咖啡加奶 燕麥奶卡路里最低？

最近天妮化身成「美食博客」 ，每星期都會去不同的咖啡店「打卡」；我們這群為食姊妹在Whatsapp對話中議論紛紛，一向心思細密的Gigi 問天妮：「年底你將要結婚了，你不是應該正努力瘦身嗎？ 」

天妮滿心歡喜地答：「放心！我到咖啡店點選咖啡，必會將全脂奶改為脫脂奶。」她轉而問我：「營養師，我做得對嗎？」

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我說：「沒錯，一杯全脂牛奶152卡路里，一杯脫脂牛奶則只有80卡路里，的確可減少一半熱量。」我提醒她：「即使選用脫脂牛奶，亦要視乎你所選的飲品類型，例如中杯份量(Tall)的泡沫咖啡(Cappuccino )，熱量為60卡路里；同樣份量的朱古力咖啡(Mocha) 卻有250卡路里，足有4倍熱量之多！連續飲用兩星期，足可以增加一磅脂肪了！」

天妮貼出一個驚訝的表情符號回應：「你怎知道我喝的是Mocha?」

我笑說：「憑你杯上的朱古力粉，所有人都知道呢！」Gigi 再問：「現在很流行植物奶，不少咖啡店都提供燕麥奶，據說熱量比牛奶低，適合瘦身人士，真的嗎？」

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坊間常將植物奶與全脂牛奶相比，令人以為植物奶較健康，但其實咖啡店專用的燕麥奶，熱量並不低，一杯燕麥奶就有147卡路里，對比之下，脫脂牛奶的熱量最低。至於豆奶，由於咖啡店多選含有添加糖份的豆奶，熱量其實跟全脂牛奶差不多，一杯豆奶就有144卡路里。

天妮說：「幸好我並非對牛奶敏感，不然我只能喝Americano了。」美式咖啡的確是減重戰友的好選擇，一杯只有10卡路里呢！

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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