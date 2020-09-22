Facebook更新圖片版權管理功能　自動偵測被盗照片內容

▲ 最近，Facebook更新其內容審查工具，讓人們可以在Facebook和Instagram上保護和管理其照片，以及提供內容匹配技術的訪問權限。

近年網絡侵權行為愈來愈普遍，而各個網上社交平台對侵犯版權內容的處理方式亦各有不同。最近，Facebook（fb）就更新其內容審查工具，讓人們可以在fb和Instagram（IG）上保護和管理其照片，以及提供內容匹配技術的訪問權限。

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fb準備更新圖片版權管理（Rights Manager）功能，將會類似過往在YouTube使用的Content ID系統，可以在不同的內容中，辨認出含有的影像和音樂中，是否含有其他版權持有者的內容。Rights Manager將維護其所想要保護的內容，建立有關使用者版權的規則。

與現有的影片內容版權管理器一樣，圖像擁有控制權的創作者必須向fb提交他們想要保護的圖像副本，以及包含圖像元數據的CSV文件。當系統發現被盜的照片時，該帖子可能會被阻止或監視內容，具體取決於版權擁有者的設置。

▲ 當系統發現被盜的照片時，該帖子可能會被阻止或監視內容，具體取決於版權擁有者的設置。

此外，版權擁有者可按照其被盜次數、被放置的頁面或點擊數目，而選擇設置不同的行動，同時還可以選擇是否希望其所有權在全球範圍內或僅在某些地理位置上應用。

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目前fb並未透露其合作夥伴，不過就指公司目標是可以向所有人開放這一功能，以打擊侵犯版權的內容。

責任編輯：施雯雯