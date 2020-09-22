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【港股追蹤】ASM太平洋 否認私有化以轉戰科創板

股樓投資 18:37 2020/09/22

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外電引述消息人士指，半導體設備供應商ASM太平洋（00522）今年先後與多間私募股權基金或風險投資基金公司等潛在投資者，以及數間銀行商議進行私有化。並且傳出集團打算在私有化後，在上海科創板重新上市以獲得更高估值。藉私有化傳聞，ASM太平洋一度大升逾一成高見91.85元，全日炒上6%報84.9元。不過，ASM太平洋否認私有化計劃，有傳會支持前者私有化的母公司ASM國際，則沒有回應。

【阿里巴巴9988】阿里擬增持申通至25% 企穩260元可吸納 詳情請看[下一頁]

ASM國際持有ASM太平洋約25%股權，按ASM現時42億美元市值計，在未計算溢價的情況下，私有化至少涉及32億美元。

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售 詳情請看[下一頁]

除了私有化傳聞，內地晶片國產化的政策消息也利好其股價。外電報導，內地目前預備一套新方案，計劃於2025年前投入9.5萬億元人民幣，以發展中國半導體產業，並提供科研、教育和融資等方面的支持，有指相關措施將被納入《十四五》規畫綱要。

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撰文 : 趙家盈

經濟 ASM太平洋（00522）

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