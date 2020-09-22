【酒店優惠】Klook推第三場直播　將送總統套房體驗

▲ 第三場Klook LIVE「Staycation 抵得祭」 將於9月24日晚上9時透過 Klook App 舉行。（Klook提供圖片）

Klook LIVE 再度登場，有見較早前舉行的第二場直播吸引超過4,000名觀眾收看，第三場直播將再次加碼，直播期間將派發超過100,000元禮物及多項優惠，當中包括 LIVE 限定 Staycation 優惠，以及由DBS信用卡送出的香港四季酒店免費總統套房一晚。

第三場 Klook LIVE「Staycation 抵得祭」 將於9月24日晚上9時透過 Klook App 舉行。DBS 信用卡亦會在直播期間送出 DBS 信用卡客戶專享HK$200優惠碼，適用於本地Staycation，今次Klook LIVE 亦得到由 DBS 信用卡送出的香港四季酒店總統套房一間。 此外，Klook LIVE亦會公布當晚限定Staycation優惠，包括香港四季酒店，以及香港東隅酒店的住宿優惠。

適逢Klook 6周年，Klook 亦將由9月25日起一連6日至9月30日，舉行「Staycation 抵得祭」優惠活動，將會每日推出不同的「當日限定」必搶酒店推介，率先透露18間酒店每晚最抵優惠同每晚人均價，詳情套票內容，有興趣者可留意Klook LIVE公布。

▲ 「當日限定」必搶酒店推介（排名不分先後）。（Klook提供圖片）

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責任編輯：蘇穎琪