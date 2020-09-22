【港元定期存款】虛銀WeLab突推3.7厘高息港元定存 硬撼傳統銀行

▲ 季結倒數，大小行鬥搶港元短存息，包括滙立新推兩個月享3.7厘。

季結在即，港銀搶攻港元短期存款息，除了傳統銀行加定存息外，虛擬銀行亦加入戰團，匯立銀行（WeLab Bank）今天（9月22日）新推迎新優惠，由即日起至10月9日，首1萬名新客戶首次參加GoSave，存款期為兩個月，可額外獲享3.7厘年利率獎賞，以上限5萬元計，即全期賺息308元。由於市面較少兩個月短存享特惠息，假如以相同短存期計，為同期「高息王」。若非新客，GoSave定期存款的最新牌價有3款，同樣以「小巴概念」湊夠人數才開車，集齊50人的年利率為0.8厘，廿人為0.6厘，集齊10人則為0.5厘。

匯立銀行曾於9月10日，煞停僅面世一天的9.8厘，因系統負荷問題引致死機；這超高息至今仍未重推。

富邦3個月港元定存息 上調至0.9厘

此外，富邦今天亦全面加息，當中3個月短存上調0.1厘、至0.9厘，門檻為30萬元，針對全新客戶以全新資金。專家預計，以市傳通脹掛鈎債券（iBond）於下周二（29日）開售，大小銀行亦早作備戰，在亂市下力搶避險資金。

專家又說，通縮殺埋身，業界鬥加港元息兼硬撼iBond，畢竟統計處剛公布8月份綜合消費物價指數（CPI），按年跌0.4%，乃11年以來連續兩個月呈通縮，但iBond過往有保證年回報，至少達一厘的固定息率。花旗率先於昨天（21日）調升3個月年息0.2厘，新息率至一厘，媲美iBond俗稱墊底的「保底息」。

虛擬銀行Mox 今天起正式投入服務

與此同時，渣打旗下的Mox Bank Limited今天起也正式開始投入服務。Mox是全新的虛擬銀行，由渣打全力策動，聯同電訊盈科 （00008） 、香港電訊及Trip.com攜手建立，並完全只透過在應用程式，為客戶提供一系列零售銀行服務。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪