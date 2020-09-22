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【華為禁令】報告：中國手機市場明年或迎來洗牌

即市財經 16:07 2020/09/22

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市場研究機構TrendForce發表報告指出，預測華為智能手機生產量仍達1.7億部，較先前基於5月15日禁令所預測的1.9億部調低約一成。

美國對華為禁令在本月15日正式生效，華為供應鏈面臨斷裂風險。市場研究機構TrendForce發表報告指出，預測華為智能手機生產量仍達1.7億部，較先前基於5月15日禁令所預測的1.9億部調低約一成，最終生產表現將根據華為策略及零組件齊套料狀況而有所調整。

報告指，考慮到華為以中國市場為主的銷售模式，若華為禁令未有緩解，同為競爭對手的中國品牌小米 （01810） 、OPPO與Vivo等可望因此受惠。目前該三大品牌皆陸續加大生產目標並同步積極展開備料，提高市場舖貨數量，其中又以小米最為積極，OPPO次之。

TrendForce並未針對中國前四大智能手機品牌的全年生產預估做出重大調整，華為2020年仍維持約14%的市佔率，小米、OPPO、Vivo依序為12%、11%與9%，主要因為受限於今年半導體產能滿產，包括處理器晶片、面板模組上所需的相關零組件，皆面臨程度不一的缺料問題，導致三家品牌短期內較難大幅提升生產數量。

第四季或爆零組件爭奪戰

但展望2021年，華為市佔率流失與半導體產能供貨吃緊等因素，將驅使小米、OPPO、Vivo等藉由擴大生產目標以獲取更多供應鏈資源，並提前在今年第四季揭開零組件爭奪戰。

報告續指，未來華為動向仍存在極高的不確定性，市場需求成長有限，預估2021年全球智能手機生產量年增長約9%；在整體市場規模無明顯擴大的前提下，智能手機市場的競爭將更顯激烈，屆時中國市場內的品牌市佔消長將產生明顯變化。

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編輯：吳敏芳

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