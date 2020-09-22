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【氫動力】空巴發布零碳排放商用飛機概念　目標2035年投運、外型大改革（附圖）

即市財經 16:05 2020/09/22

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空巴發布零碳排放商用飛機概念　目標2035年投運、外型大改革

航空業目前受疫情重創，兩大民用飛機製造商空中巴士、波音也不例外，空中巴士仍在推進新產品概念，在周一（21日）發布三款零碳排放概念商用飛機，以「ZEROe」為代號，3款概念機除了與現有民航客機類似的設計的燃氣渦輪（Turbofan）概念機、渦輪螺旋槳（Turboprop）概念機 ，也有與現時大為不同的翼身融合概念機設計。空中巴士目標，2035年前推出零排放的商用客機。

空中巴士未來客機概念，按圖附相關簡介

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空中巴士表示，公司指5年前難以想像氫燃料可以成為減排的方向，但其他運輸行業證明氫燃料漸成熟，並可以扭轉未來動力發展方向，公司預測氫燃料可以令航空界二氧化碳排放量最高減少50%。

空中巴士指，三款概念客機都使用「氫燃料混合動力」，以現有空氣渦輪引擎，燃燒液態氫為燃料，同時利用氫電池提供電力，混合使用燃料和電力。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

經濟 概念 航空業 航空 空中巴士 電力
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