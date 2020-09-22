【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普於競選活動再次打中國牌拉票。特朗普指控中國操縱人民幣匯率，表示自己曾要求調整美元匯率作出反擊，但因幕僚反對才作罷。

怕美國總統候選人不認輸 為投資市場增變數 【下一頁】

路透社報道，特朗普（Donald Trump）周一（21日）出席俄亥俄州代頓（Dayton）的競選活動。特朗普聲稱美國多年來，未有對中國侵略全球市場的行為採取行動，指他的政策能挽救該州的就業機會。

特朗普指他曾向幕僚提出建議：

不如調整一下美元匯率？ （What about doing a little movement on the dollar?）

但特朗普表示幕僚隨即反駁其建議，指出美元應自然浮動，因此調整美元匯率是不可能的事。特朗普更改變過往指相對強勢美元會損害美國競爭力的立場，於今年5月表態支持強勢美元。

特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統 【下一頁】

特朗普正尋求於大選連任，他在競選活動上再次指控中方刻意操縱人民幣匯率，試圖在國際市場上獲得競爭優勢。

中美兩國簽署首階段中美貿易協議的數天前，美國財政部今年1月更取消對中國的指控，指中國已同意避免競爭性貶值，宣布將中國剔出匯率操縱國名單。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 特朗普指控中國操縱人民幣匯率，表示自己曾要求調整美元匯率作出反擊。