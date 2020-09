【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普於競選活動再次打中國牌拉票。特朗普指控中國操縱人民幣匯率,表示自己曾要求調整美元匯率作出反擊,但因幕僚反對才作罷。

路透社報道,特朗普(Donald Trump)周一(21日)出席俄亥俄州代頓(Dayton)的競選活動。特朗普聲稱美國多年來,未有對中國侵略全球市場的行為採取行動,指他的政策能挽救該州的就業機會。

特朗普指他曾向幕僚提出建議:

不如調整一下美元匯率?

(What about doing a little movement on the dollar?)