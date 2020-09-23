【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位　網民：使唔使包埋食呀？

不少港人常常要為住屋問題而煩惱，有網民出帖指，自己一家三口因與家不和要搬出來住，希望能租到位於港島，有傢電、開放式廚房的單位，預算是7000元內，希望其他網民給他建議，在那一款應用程式能找到心儀單位。

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出帖者在帖中亦提到，因為自己和太太一直住在港島，所有親戚朋友都在港島，突然要入住大西北怕會不習慣，只心儀港島司的單位。

網民直言出帖者是想多了，「7,000蚊齊傢電、有會所仔、港島，仲要夠3個人住，呢個價大西北村屋大都未必做到呀。」表示他應馬死落地行，預算不足就要睇餸食飯，建議他入大西北找單位，「人生冇得咁貪心架，要救返頭小家就行入啲啦，再唔係就加錢，但加完錢冇錢生活又係多拗撬，到時又係死路一條。」也有網民打趣指：「使唔使包埋食呀？」

有網民指，去大西北的村屋可能會找到，但只有月租7,000元預算，位置都不會好，港島更加沒有可能。另有人建議出帖者，租唐樓高層，傢電則自己找二手貨，認為出帖者預算有限就不應太多要求。

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責任編輯：楊子瑩