  • 31°C
香港時間 : 2020923日 (三) 12:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位　網民：使唔使包埋食呀？

環球政經 12:33 2020/09/23

分享：

不少港人常常要為住屋問題而煩惱，有網民出帖指，自己一家三口因與家不和要搬出來住，希望能租到位於港島，有傢電、開放式廚房的單位，預算是7000元內，希望其他網民給他建議，在那一款應用程式能找到心儀單位。

【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？ 網民大嘆：樓價大跌人生玩完！【下一頁

【樓市熱話】520萬買一房上車 遇公司減人工 戶口剩20萬 網民憂要落車【下一頁

出帖者在帖中亦提到，因為自己和太太一直住在港島，所有親戚朋友都在港島，突然要入住大西北怕會不習慣，只心儀港島司的單位。

網民直言出帖者是想多了，「7,000蚊齊傢電、有會所仔、港島，仲要夠3個人住，呢個價大西北村屋大都未必做到呀。」表示他應馬死落地行，預算不足就要睇餸食飯，建議他入大西北找單位，「人生冇得咁貪心架，要救返頭小家就行入啲啦，再唔係就加錢，但加完錢冇錢生活又係多拗撬，到時又係死路一條。」也有網民打趣指：「使唔使包埋食呀？」

有網民指，去大西北的村屋可能會找到，但只有月租7,000元預算，位置都不會好，港島更加沒有可能。另有人建議出帖者，租唐樓高層，傢電則自己找二手貨，認為出帖者預算有限就不應太多要求。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

村屋

上一篇文章

【危疾產品】虛擬保險公司保泰推「Bowtie危疾保」　25歲投保100萬　男每月68元、女86元

下一篇文章

【Tesla電池日】馬斯克發布最新款「4680 電池」　電池日後股價反挫近7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲