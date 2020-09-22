KEF 「LS50系列」隆重推出  全球首款應用革命性Metamaterial Absorption Technology揚聲器 

香港，2020年9月22日 – 英國殿堂級音響品牌 KEF今日宣布，推出「LS50系列」之全新產品，分別是「LS50 Meta」書架式揚聲器及「LS50 Wireless II」無線HiFi揚聲器，兩款新產品均由KEF經典系列加以創新及演化，成就出引以為傲的新一代揚聲器。品牌一直秉承推行創新，旗下世界頂尖工程師團隊經過三年深入研究，成功研發出「LS50系列」最新兩款揚聲器，揉合個人化操作功能與前所未有的細膩純淨，為高解析奠定新標準。



品牌創立至今近六十年，KEF立足於尖端音頻技術的最前端，一直致力呈現出最真實和自然的音效，讓用戶猶如置身音樂會現場，仿如身處緊張刺激的決賽當中，與評述員並肩而坐地評述賽事。無論是在沙發上欣賞精彩電影，或全情投入於創作空間，以至在書房聽著心愛的音樂，無懈可擊的音效就是KEF的不二標誌。



革命性技術

KEF是首個於揚聲器設計中應用Metamaterial Absorption Technology (MAT) 的音響品牌。「LS50 系列」 亦秉承著對音色和時尚外型設計的堅持，結合革命性技術，銳意再突破高解析的標準，只要一聽便能感受真實自然音效的動人魅力。

「LS50系列」體現了KEF不斷發展及革新的里程，突破界限以創造出當代的殿堂級產品，音效表現，超越群倫；用戶可完全沉醉於音樂世界裡，細聽KEF對完美的追求： 每字、每音，以至每個細節，都以精準細膩的方式傳遞，給用戶仿如置身現場的聆聽體驗。



KEF與 Acoustic Metamaterials Group攜手合作下，成功研發出一種具有高度吸音效能的合成材料，有效地吸收單元後方所產生的雜訊，從而減少失真同時防止音頻干擾。



MAT的結構尤如一個高度複雜的迷宮，每條精密的管道能吸收特定範圍的頻率，當管道融合在一起，便化身為一個聲學黑洞，能吸收高達 99% 雜訊；相比一般揚聲器只有 60% 的吸音技術，音效質量實在無與倫比。



最新「LS50系列」的第12代Uni-Q 同軸共點單元配備了MAT技術，為兩款新產品帶來了嶄新及強化效能。Uni-Q 同軸共點單元還原度更精準，使房間的任何位置都是最佳聆聽位置；更多新增升級功能包括全新錐盆頸解偶器 (cone neck decoupler) 及驅動系統 (motor system)，能有效減低失真及雜訊，同時提升清晰度，呈現更深厚震撼的低音聲效。

其他升級功能包括經典「LS50」之偏置的彈性反射孔 (off-set flexible bass port)、低衍射的曲面障板 (a low diffraction curved baffle)，以及音箱內配合交錯支撐結構的拘束阻尼層(constrained layer damping)。整體結構無縫結合，讓揚聲器達至非凡的深度、細緻，同時把音效失真減至最低。

細節完美呈現

KEF設計團隊堅持對細節的要求，從優化音箱設計、流線外型、多元化色系，以至與揚聲器對應的S2腳架顏色，均展現每個設計細節力臻完美，務求將全新「LS50系列」與家居完美融合。



KEF S2 腳架

全新設計專為LS50 Meta及LS50 Wireless II而設，配備基座和鋁管的鋼製減震底盤，能安全固定揚聲器，確保揚聲器發揮最佳音效，重現原音。而腳架內部可收藏電線，簡潔優雅的設計概念，與「LS50 系列」完美配合。



LS50 Wireless II

LS50 Wireless II結合精緻的音箱設計和先進數碼訊號處理技術；包括KEF Music Integrity EngineTM及380W擴音器 - 以全新100W class A/B 擴音器推動高音單元，加上由280W class D 擴音器推動中低音單元。左右揚聲器可利用有線或無線方式連接。用戶可下載KEF Connect應用程式，根據個人喜好，配合身處環境調控理想音效。



KEF Connect 應用程式可支援多種音樂串流平台，包括Tidal，Amazon Music，Qobuz，Deezer，網絡電台及Podcasts，更可直接透過Spotify Connect於Spotify應用程式內串流喜愛歌單。LS50 Wireless II支援最高24bit/384kHz的串流音樂檔案，亦支援播放MQA及DSD256的高清音樂檔案，用戶亦可透過AirPlay 2，Google Chromecast及藍芽，連接Apple 或 Android裝置。另設有線連接，透過HDMI、模擬訊號、光學及同軸插口，接駁電視、唱盤、CD播放機、電子遊戲機等。



音效表現 – 精準細緻，渾然逼真

• 全球首款應用Metamaterial Absorption Technology (MAT) 的揚聲器

• MAT能消除99% 於單元後方所產生的高頻雜訊，令音效更真實自然

• 第12代Uni-Q 同軸共點單元，配備MAT技術，帶來難得一見的精準音效

• 驅動表現優化系統能加強音波表現，減少失真及雜訊

• 專利抵消彈性反射孔，減少中音雜訊，帶來更有深度和細緻效果

• 以Finite Element Analysis (FEA) 及拘束阻尼層 (constrained layer damping) 設計的音箱，結構達致完全堅固的效果



設計 – 細節完美呈現

LS50 Meta

• 優化音箱設計，帶來最佳音響效果

• 四種顏色選擇：碳黑、鈦灰、礦石白及皇室藍特別版



LS50 Wireless II

• 低衍射及曲面障板

• 簡約控制面板，設於音箱頂部

• 四種顏色選擇：碳黑、鈦灰、礦石白及緋紅特別版



LS50 Meta 及 LS50 Wireless II

• 專為兩款揚聲器而設計之S2 腳架，顏色選擇：碳黑、鈦灰、礦石白及兩款特別版顏色



LS50 Wireless II： 隨時隨地 - 音樂無所不在

• 支援主要音樂串流服務及主要音樂檔案格式

• 無線連接音源及連結左右揚聲器

• 功能全面與多元的連接方式

• 個人化體驗，配合您的喜好

• 透過KEF Connect 應用程式，營造個人化聆聽體驗



售價：LS50 Meta: HK$11,800/ LS50 Wireless II: HK$21,800/ S2 腳架: HK$3,280

推出日期：LS50 Meta 及S2 腳架: 2020年9月22日/

LS50 Wireless II:2020年10月中旬



有關更多 KEF 及LS50系列的資料，請瀏覽網址： https://kef.world/gfz

(資料由客戶提供)