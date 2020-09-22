【宏觀中國】「三條紅綫」見效？　近一月房企融資規模降25%

自從中國當局推出「三條紅綫」，限制內房企業融資，已搞到不少房企馬上作出回應，最明顯，就是中國恒大（03333）宣布在9月7日至10月8日全國七折賣樓，旨在沽貨套現。

【A股布局】超賣反彈在即？ 險資點出3大積極信號，詳情請按【見下頁】

事實上，數據也顯示，在「紅綫」壓力下，房企的融資規模縮水的情況顯著。根據貝殼研究院的統計，由8月20日至9月20日計，房企境內外融資規模約為992.7億元人民幣，較上一個月減少24.6%

其中，境外融資規模約280.9億元人民幣，比上一個月減少45.6%，而境內融資則為711.8億元人民幣，微跌0.6%。

業內人士的解讀是，由於外部不確定性上升，導致今年4月後的境外債市持續低迷，故拖低了境外融資的增幅。至於境內融資，多少因「紅綫」新規有滯後效應，故效果未必能即時反映出來，料消化了前期計劃情發債後，境內債市也會進一步收縮。

【宏觀中國】減少糧食對外依賴？ 擬建國家級大豆種子生產基地，詳情請按【見下頁】

此外，房企為避免踩綫，同時在不斷減債，如碧桂園（02007）贖回2021年到期的7.5億美元票據。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛