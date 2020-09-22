【大行點睇】跌穿30元後首有大行談滙豐　瑞銀料英資行有政治風險　予滙豐「中性」評級

瑞銀發表有關英國銀行行業報告表示，近來數天的消息面上，顯示英國銀行業正面臨5大嚴峻挑戰。第一是新冠疫情感染人數趨升；第二是英國央行或推負利率；第三是在暫無協議退歐的情況下，支持英國960萬工人的休假計劃將於下個月結束(目前的失業救濟人數為270萬)；第四則是與「金融犯罪執法網文件」(FinCEN)相關的媒體報道，引發了民眾對過去反洗錢控制措施的擔憂；第五是中美地緣政治問題，部分英國銀行目前正受被列入「不可靠實體」名單上的傳聞困擾。

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售 [下一頁]



該行認為，英資銀行面臨中美地緣政治、監管及宏觀風險包括英國脫歐協議等，地緣政治風險，市場傳出中國或將個別英國銀行列入「不可靠實體」名單周圍，認為中美兩國在11月美國總統大選前夕的地緣政治風險會持續存在；監管風險方面，近日被廣泛報道「金融犯罪執法網文件」新聞，令人日益關注反洗黑錢力度將會加大。該行指按現情況，英國銀行股估值合理，但難以會令人相信行業會明顯復甦。

而瑞銀予在英國上市的滙豐(00005) 及渣打(02888)均予「中性」評級，分別予目標價410便士(約40.74港元)及395便士(約39.25港元)。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機