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【摩笛唱淡】大摩料納指調整僅完成一半　仲要跌多幾多%？

股樓投資 16:10 2020/09/22

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摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson發表報告，警告美股納指有機會跌至200天平均綫，即約9,500點，較納指9月初所創歷史高位12,421點跌23.5%，較現水平則仍有12%下跌幅度。

Mike Wilson認為納指整體仍處於上升趨勢，但股份估值已過份膨脹，調整亦因而會較大。他指市場對科技股仍抱過份樂觀態度，例如蘋果(美：AAPL) 及Facebook(美：FB)認購期權開倉數字仍在上升，軟件股新上市後即時急升等。

【美股戰報】調整未完？ 舊經濟股拖累道指大瀉900點   [下一頁]


Mike Wilson亦指，對沖基金仍維持對科技及增長股的長倉，不少基金未調整部署，或推動是次調整較外界預期更深。

雖然納指近期大幅調整，惟從年初至今仍累升近24%，相反標準普爾指數升幅卻不足1%。不過近期熱炒股份如蘋果及Tesla(美：TSLA)等龍頭科技股，都較高位調整兩到三成。

 

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