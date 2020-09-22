▲ 【跨國洗黑錢？】新加坡銀行業經手44億美元可疑資金 星金管局：密切留意

國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示德銀、摩根大通以至渣打 （02888） 、滙豐 （00005） 等多國銀行，涉嫌處理「有權勢和危險人物」可疑款項，新加坡銀行業星展銀行、華僑銀行、大華銀行也被指處理約44億美元可疑資金，新加坡金管局表示，會密切留意有關報道。。

有關報道指，美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2,100份機密文件，當中有關銀行向監管部門呈交的可疑活動報告（suspicious activity reports， SAR），並指部分銀行即使發現資金有可疑，仍未即時終止帳戶。

外媒爆料大型銀行助罪犯洗黑錢，匯豐也有份，惟問題非最大，詳情可看【下一頁】

不過有關報告屬銀行向當局匯報的數目，並不代表所有銀行都涉及違規及被當局調查。

新加坡三家銀行早前已回應報道，重申不會容忍壞蛋濫用金融體系，也不斷檢視可疑資金流動。

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編輯：麥德銘