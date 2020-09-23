澳洲470條鯨魚擱淺近300條死亡 破1935年記錄

▲ 澳洲塔斯曼尼亞海岸（Tasmania）有約470條鯨魚集體擱淺，創歷史記錄。

澳洲塔斯曼尼亞海岸（Tasmania）出現鯨魚集體擱淺，至周三（23日）擱淺數量增至約470條，近300條鯨魚死亡，創歷史新高。外媒引述海洋生物專家報道，暫時未知鯨魚集體游靠岸邊的原因，已馬上派出專家展開救援行動。

當地周二（22日）發現270條條鯨魚集體擱淺後，有90條死亡，周三（23日）再發現約200條，大部分已死亡，令擱淺總數增至約470條鯨魚，近300條鯨魚死亡，創歷史新高。

報道指，專家和約40名受過訓練的救援人員發現領航鯨擱淺後，已立刻展開救援行動，用設備將鯨魚拖到更深的水域，周二（22日）已成功救出25條鯨魚，但部分又隨著浪潮再次擱淺。

今次擱淺成年的領航鯨身長約7米、重量達到3噸。由於部分領航鯨身型龐大、加上擱淺的位置難以前往，估計最終還有更多領航鯨失救。

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▲ 塔斯曼尼亞州（紅圈標示）

報道指，該片海域近8成澳洲鯨魚都在塔斯曼尼亞海岸擱淺，情況普遍；上一次最大規模的擱淺要數1935年，其時有294條鯨魚擱淺，上一次大規模擱淺發生在2009年，也涉及約200條鯨魚。

每年在澳洲和新西蘭海岸，都有多達1,000多隻不同種類的鯨魚進行季節性遷徙。2018年新西蘭亦出現約200條領航鯨擱淺的情況。

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責任編輯：葉芷樺