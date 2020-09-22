澳洲270條鯨魚擱淺90條死亡 為十年來最大規模

▲ 澳洲塔斯曼尼亞海岸（Tasmania）有約270條鯨魚集體擱淺，當中有90條死亡，佔總數三分之一。

澳洲塔斯曼尼亞海岸（Tasmania）有約270條鯨魚集體擱淺，當中有90條死亡，佔總數三分之一。



英國廣播公司引述海洋生物專家報道，該批擱淺的領航鯨規模是自2009年以來最大，暫時未知牠們集體游靠岸邊的原因。專家和約40名受過訓練的救援人員在當地昨日發現領航鯨擱淺後，已立刻展開救援行動，用設備將鯨魚拖到更深的水域。

今次擱淺成年的領航鯨身長約7米、重量達到3噸。由於部分領航鯨身型龐大、加上擱淺的位置難以前往，估計最終還有更多領航鯨失救。

【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯【下一頁】

澳洲樹熊數量近年急跌 衣原體疫苗或成救命希望【下一頁】

▲ 塔斯曼尼亞州（紅圈標示） "> ▲ 塔斯曼尼亞州（紅圈標示）

報道指，鯨魚擱淺在塔斯曼尼亞州的情況普遍，但十年來卻從未見過這樣的規模，上一次記錄的大規模擱淺發生在2009年，涉及約200條鯨魚。

每年在澳洲和新西蘭海岸，都有多達1,000多隻不同種類的鯨魚進行季節性遷徙。2018年新西蘭亦出現約200條領航鯨擱淺的情況。

【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升【下一頁】

【移民澳洲】莫里森擬下調入息稅 一年少交最多1.4萬港元【下一頁】

責任編輯：葉芷樺