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澳洲270條鯨魚擱淺90條死亡 為十年來最大規模

環球社會熱點 15:13 2020/09/22

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澳洲塔斯曼尼亞海岸（Tasmania）有約270條鯨魚集體擱淺，當中有90條死亡，佔總數三分之一。

澳洲塔斯曼尼亞海岸（Tasmania）有約270條鯨魚集體擱淺，當中有90條死亡，佔總數三分之一。

英國廣播公司引述海洋生物專家報道，該批擱淺的領航鯨規模是自2009年以來最大，暫時未知牠們集體游靠岸邊的原因。專家和約40名受過訓練的救援人員在當地昨日發現領航鯨擱淺後，已立刻展開救援行動，用設備將鯨魚拖到更深的水域。

今次擱淺成年的領航鯨身長約7米、重量達到3噸。由於部分領航鯨身型龐大、加上擱淺的位置難以前往，估計最終還有更多領航鯨失救。

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塔斯曼尼亞州（紅圈標示） "> 塔斯曼尼亞州（紅圈標示）

報道指，鯨魚擱淺在塔斯曼尼亞州的情況普遍，但十年來卻從未見過這樣的規模，上一次記錄的大規模擱淺發生在2009年，涉及約200條鯨魚。

每年在澳洲和新西蘭海岸，都有多達1,000多隻不同種類的鯨魚進行季節性遷徙。2018年新西蘭亦出現約200條領航鯨擱淺的情況。

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責任編輯：葉芷樺

 

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