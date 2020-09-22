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【疫市營商】TPG睿思基金及太古領投　Green Monday獲5.5億融資

環球政經 15:25 2020/09/22

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植物肉研發近年備受關注，一直提倡素食文化的Green Monday宣布，完成7千萬美元（約5.5億港元）融資，是亞洲植物性食品行業規模最大的融資。是次融資由TPG旗下睿思基金（The Rise Fund）和太古股份有限公司（Swire Pacific Limited）領投。

【疫市營商】港企「人造豬肉」攻亞洲 目標年底全球4萬銷售點【下一頁

【素食可食肉？】Impossible Foods力拓中國巿場   漢堡包到點心  人造肉變出什麼菜色？【下一頁

新投資者包括機構投資者CPT資本（CPT Capital）、富瑞集團（Jefferies Group）及信和集團的黃氏家族信托基金（Ng Family Trust），以及明星王力宏和著名慈善組織Room To Read創辦人John Wood亦。

Green Monday計劃將資金用作加強產品研發，提高生產、分銷及供應鏈能力，並拓展零售業務和伙伴關係，預計旗下品牌零售據點將於2021年首季度增加至4萬個，較現時增加一倍。

Green Monday現有投資者包括李錦記健康產品集團的爽資本（Happiness Capital）、導演占士金馬倫（James Cameron）、植物性飲食倡導者瑪莉麥卡尼（Mary McCartney）以及著名保育家和Musings創辦人蘇珊洛克菲勒（Susan Rockefeller）。

 

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責任編輯：楊子瑩

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