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【小米1810】小米推流動商店 打開偏遠農村市場

股樓投資 17:30 2020/09/22

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智能手機製造商小米（01810）近日嘗試以流動商店型式滲透印度偏遠地區，以擴大當地市場。小米股價早上曾反彈逾3%至21.25元，但午後由升轉跌，全日日跌0.7%至20.45元。

【阿里巴巴9988】阿里擬增持申通至25% 企穩260元可吸納 詳情請看[下一頁]

小米的流動商店是由小貨車改裝而成，會沿一條固定路線行走，並會在農村地區的市集停留，讓更多偏遠地區的消費者都能接獲小米的商品。流動商店不單止會售賣智能手機，更將推出智能電視、閉路電視攝像機、耳機，太陽眼鏡和移動電源等商品。

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售 詳情請看[下一頁]

小米印度首席運營官Muralikrishnan B表示，流動商店對消費者是完全安全的，營運時會控制參觀的人數和保持社交距離，以配合當地的防疫政策。小米決心到達印度最偏遠的地區，滿足客戶需求，將小米商店的體驗帶到他們的社區。

印度是小米重點發展市場之一。總裁王翔較早前表示，預期印度下半年有要的消費節日下，銷售將迎來另一個高峰期，推動業務有較快增長。

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撰文 : 趙家盈

經濟 小米集團－W（01810）

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