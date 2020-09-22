英國政府警告 同時患新冠肺炎及流感死亡風險大增

▲ 英國警告人們如同時感染新冠肺炎及流感，死亡風險將會大增，呼籲民眾接種流感疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，更即將踏入秋冬流感季，令人憂慮各國會再爆發新一波疫情。英國公共衛生部公布一項研究，警告人們如同時感染新冠肺炎及流感，死亡風險將會大增，為普通人的6倍，呼籲民眾接種流感疫苗。

美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論 【下一頁】

156國參與新冠疫苗公平分配計劃 3%人優先接種 【下一頁】

英國公共衛生部（Public Health England）於爆發第一波疫情時進行研究，顯示同時患新冠肺炎及流感的患者當中，有43％的人死亡。但患新冠肺炎的普通人當中，只有27%的人死亡。當局更表示，死亡患者通常為年齡較大的人士。

據悉，英國每年約有1.1萬名流感患者死亡。專家指今年再加上新冠肺炎病毒的大規模侵襲，情況將會更嚴峻，警告民眾不要鬆懈。

打針之苦不再 澳洲測試首款免打針新冠疫苗 【下一頁】

俄羅斯疫苗被指偽造數據 惟10國已訂12億劑 【下一頁】

英國公共衛生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）表示，流感會導致感染者身體極度不適，部分英國人或以為自己只是患感冒，但流感足以致命。她強調新冠肺炎及流感病毒很可能同時傳播，流感高風險人士也會較易感染新冠肺炎，敦促英國民眾應接種流感疫苗。

英國政府今年擴大流感疫苗接種計劃，安排65歲以上人士、孕婦、長期病患者、幼稚園學生及小學生免費接種，料有多達3,000萬人符合資格。

責任編輯：鄭錦玲