【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國移民、英國樓價等事宜成為香港熱話。有英媒整合英國樓價最抵的十大地區，大部份都位於英格蘭東北部，可供港人作在英國置業的參考。

英國《每日快報》 （Daily Express）報道指，現時英國平均樓價為約23.7萬英鎊（約234.6萬港元），而英國首都倫敦的平均樓價，更高達約47.9萬英鎊（約474萬港元）。

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不過，報道指，英國現時待售物業的叫價平均降低15%。而在英國東北部、西北部城市的待售物業，叫價更平均降低20.6%。

而在英國東南部城市，樓價平均減價6.4萬英鎊；東部城市則平均減5.8萬英鎊。

GetAgent.co.uk創辦人兼行政總裁Colby Short指，英國房地產市場最近幾個月交易量增加，買家需求的狂潮，已令樓價急速上漲。

不過，他指出，即使現時的條件仍然對買家有利，但許多買家仍在尋找便宜貨，亦有很多因素令樓價未來或下滑。

英國樓價最抵十大地區 排名 地區 平均樓價（英鎊） 1. 達拉謨（Durham） 約10.2萬 2. 黑池 （Blackpool） 約10.7萬 3. 米德爾斯伯勒 （Middlesbrough） 約11.2萬 4. 特倫特河畔斯托克 （Stoke-on-Trent） 約11.5萬 5. 哈特爾浦 （Hartlepool） 約12.1萬 6. 達靈頓 （Darlington） 約13.1萬 7. 巴恩斯利 （Barnsley） 約13.2萬 8. 格拉斯哥 （Glasgow） 約13.7萬 9. 羅瑟勒姆 （Rotherham） 約14.2萬 10. 鴨巴甸 （Aberdeen） 約14.5萬

責任編輯：林嘉莉