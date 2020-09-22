【Tesla】電池日舉行在即　整合4大看點觀望Tesla未來大計

▲ Tesla的「電池日」（Battery Day）即將舉行，早前已有不少消息傳出，Tesla除了發布新的電池技術之外，更會公布柏林工廠計劃等詳請。

美國電動車公司Tesla的「電池日」（Battery Day）即將舉行，早前已有不少消息傳出，Tesla除了發布新的電池技術之外，更會公布柏林工廠計劃等詳請。綜合外媒預測，以下就為大家總結有關2020年Tesla「電池日」的相關傳聞。

1.「Roadrunner」系列電池

Tesla目前在美國內華達州設有巨型電池工廠，專為Model 3和Model Y款電動車提供鋰電池，Tesla可能會公布「Roadrunner」系列電池相關訊息，早前有消息洩漏指，Tesla自製的電池體積，是Model 3和Model Y款中使用的Panasonic 2170電池的2倍。

2.「百萬英里」電池

早前已有消息指出，Tesla正開發一款超強動力電池，可支援電動車持續行駛100萬英里（約161萬公里），並大幅增加電池使用年限。有傳Tesla正與中國電池製造商寧德時代（CATL）合作研發無鈷電池，外界預計，Elon Musk將會透露更多關於無鈷電池的詳細資訊。

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3.柏林工廠計劃

雖然「電池日」的重點是發布電池，但Elon Musk曾暗示同時會宣布車輛製造計劃。由於柏林超級工廠將於明年7月投產，早前Elon Musk在造訪工廠時，就曾經表示柏林工廠的造車設備核心技術，以及設計完全脫胎換骨。

4.Cybertruck

隨著電動車市場發展，不少汽車廠商Nikola、Rivian、Lordstown等，均加入電動小型貨車市場競爭。早前，Elon Musk在採訪中表示，若Cybertruck銷量不佳，可能會考慮製造「普通卡車」。

Tesla將在「電池日」公布的消息即將會在香港時間23日清晨正式揭曉，Tesla亦會進行現場影像直播。不過，早前Elon Musk在社交網站Twitter上表示，在「電池日」中公布的新產品，需等到2022年才能大規模生產。

責任編輯：李寶如