【內地經濟】中國經濟V形反彈　安盛投資料：中國全年經濟增長2.3%

▲ 安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，不排除上調今年中國經濟增長預測。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠認為，內地疫情受控，內地經濟出現「V型」反彈，又料今年第3及第4季經濟分別增長5%及6%，全年經濟增長達2.5%，更料明年增長將擴大至8%。

姚遠表示，疫情期間內地消費處於疲弱，影響內地零售、旅遊業等，不過他認為，內地消費在未來數個月將會轉強。據國家統計局發布8月份零售數據顯示，今年首次錄得正面增長，社會消費品零售總額錄33,571億元（人民幣），按年增長0.5%。

他認為，內地社會消費品零售總額今次首次錄得升幅，料消費將會成為帶動經濟增長的主要動力，未來數月內地消費有所增幅。

安盛投資管理亞洲泛靈頓股票高級股票基金經理Simon Weston表示，全球經濟正在復甦，市場已大幅度消化復蘇趨勢，惟復甦速度及軌跡不明確。

Simon Weston又認為，地緣政治因素仍然存在，他舉例指，被美國點名的企業仍有特定的風險，不過他認為，中國會減低部份行業對外面供應鏈的依賴，投資更多科技行業。

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