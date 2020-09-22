  • 30°C
香港時間 : 2020922日 (二) 17:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內地經濟】中國經濟V形反彈　安盛投資料：中國全年經濟增長2.3%

即市財經 17:04 2020/09/22

分享：

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，不排除上調今年中國經濟增長預測。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠認為，內地疫情受控，內地經濟出現「V型」反彈，又料今年第3及第4季經濟分別增長5%及6%，全年經濟增長達2.5%，更料明年增長將擴大至8%。

姚遠表示，疫情期間內地消費處於疲弱，影響內地零售、旅遊業等，不過他認為，內地消費在未來數個月將會轉強。據國家統計局發布8月份零售數據顯示，今年首次錄得正面增長，社會消費品零售總額錄33,571億元（人民幣），按年增長0.5%。

他認為，內地社會消費品零售總額今次首次錄得升幅，料消費將會成為帶動經濟增長的主要動力，未來數月內地消費有所增幅。

安盛投資管理亞洲泛靈頓股票高級股票基金經理Simon Weston表示，全球經濟正在復甦，市場已大幅度消化復蘇趨勢，惟復甦速度及軌跡不明確。

Simon Weston又認為，地緣政治因素仍然存在，他舉例指，被美國點名的企業仍有特定的風險，不過他認為，中國會減低部份行業對外面供應鏈的依賴，投資更多科技行業。

相關文章：DWS料：環球經濟於2022年未能回復疫情前水平　料今年中國GDP按年增2%

【全球經濟】德銀料2021年中返回疫情前水平　惟金融危機或提早來臨

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

 

股票 香港股票 安盛 國家統計局 社會消費品零售總額 投資產品

上一篇文章

【魔雪奇緣】富衛保險《Frozen夢幻特展》設Elsa及Anna主題區　周四推早鳥門票優惠（10大主題區率先睇）

下一篇文章

【新股IPO】樂享互動6988暗盤曾升77%後急劇收窄　一手帳面賺約百元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【美股期貨】道指期貨續跌約35點　Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌約35點　Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　