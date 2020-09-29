【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力

▲ 【美國大選懶人包】特朗普承諾兌現一覽 中美議題有待努力

本港時間周三早上舉行美國總統大選辯論，11月3日舉行美國總統大選，美國選民較為關注新冠肺炎疫情和經濟議題。除了候選人政綱，總統特朗普在4年任內，兌現了多少競選承諾，亦是影響投票意向的關鍵。根據統計，特朗普過去4年兌現的競選承諾，多於放棄兌現。不過，仍有多項議題有待完成，當中多項涉及中美關係，包括改善貿易赤字、把中國列為貨幣操控國等。

【美國大選】特朗普勢搶風頭 周三總統辯論看點一覽【下一頁】

【美國大選懶人包】總統大選如何運作 一文看懂【下一頁】

【美國大選懶人包】特朗普拜登外交政策一文看懂【下一頁】

競選承諾完成度 已兌現 部分兌現 減稅 從阿富汗撤軍 退出《巴黎協定》 退出貿易協定及改善貿赤* 任命保守派法官 禁止穆斯林入境 襲擊「伊斯蘭國」 推翻跟古巴關係正常化 美國駐以色列大使館搬遷耶路撒冷 廢除「奧巴馬醫保」 放棄兌現 興建墨西哥圍牆，並由對方支付成本 退出北約 列中國為貨幣操控國* 批准使用水刑 未有進展 拘捕2016年大選對手希拉莉 驅逐所有非法移民 *議題涉中美角力 重建基建

減稅

對基層的美國選民而言，可能單單一項減稅承諾，已經足以左右投票意向，足見稅改是十分重要的議題。特朗普4年前揚言，上任後將降低公司稅，由35%降至15%，以及為勞動階層減稅。

在共和黨主導下，國會在2017年通過稅改計劃，雖然計劃與特朗普所承諾的很大程度上一樣，但大削公司稅的部分備受爭議，特朗普最終屈服於輿論壓力，改為將公司稅降至21％。

不過，並非所有基層都受惠於聯邦減稅。某些民主黨州分反而因此加稅，此消彼長之下，可能要交更多稅。

【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨政策一文看懂【下一頁】

【美國大選懶人包】候選人抗疫功過 一文看懂【下一頁】

貿易

特朗普上任前形容《北美自由貿易協定》（NAFTA）猶如「災難」，並警告由前總統奧巴馬簽定的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）「即將惡化，因此須要叫停」。他又希望改善與中國的貿易赤字。

特朗普上任前後幾日，便宣布退出TPP，並稱如果有更好的貿易條款，將重新加入TPP。

美國、墨西哥和加拿大在2018年11月30日達成《美墨加貿易協定》（United States–Mexico–Canada Agreement，USMCA），取代NAFTA，但美國仍堅持向加拿大鋁的徵收關稅，加方亦徵收報復性關稅。

美國與南韓在2018年簽定貿易協議；美國去年與日本達成美日簽署貿易協議，美國90%出口至日本的農產品擁有與TPP相同待遇。

投資者最為關注的，當然是世界兩大經濟體的貿易衝突。中美貿易戰持續，雙方僅在今年1月達成首階段中美貿易協議，總算為緊張貿易關係稍稍降溫。惟截至8月，中國在今年首5個月的採購額未達全年目標的20%。

【美國大選懶人包】疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招【下一頁】

【美國大選懶人包】疫情下郵寄選票增 法律爭議一覽【下一頁】

責任編輯：鄧燕君