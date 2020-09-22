ASM太平洋傳考慮私有化 午後曾抽升15%

▲ 外電報道，ASM太平洋正與潛在投資者洽談，進行私有化，該股最新升逾5%。

路透社引述消息人士報道，半導體設備供應商ASM太平洋 （00522） 正與潛在投資者洽談進行私有化，最終目標在上海科創板上市，因可享受更高估值。ASM太平洋母企、荷蘭公司ASM國際支持私有化計劃，但不打算放棄其所持的25%股份。

ASM太平洋否認私有化計劃，ASM國際不予置評。ASM太平洋目前市值約340億元，不考慮交易溢價，意味投資者或需斥資至少250億元。

報道指，ASM太平洋年內與多家私募股權基金或風險投資基金公司接觸，希望可以幫助公司私有化。同時公司也與數間銀行接觸，探討交易融資問題。

ASM太平洋午後抽升，高見91.85元，曾升15%，最新升幅回落至4.7%，報83.75元，成交超過4億元。

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編輯：陳健婷