  • 31°C
香港時間 : 2020922日 (二) 15:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

ASM太平洋傳考慮私有化 午後曾抽升15%

即市財經 14:40 2020/09/22

分享：

外電報道，ASM太平洋正與潛在投資者洽談，進行私有化，該股最新升逾5%。

路透社引述消息人士報道，半導體設備供應商ASM太平洋 （00522） 正與潛在投資者洽談進行私有化，最終目標在上海科創板上市，因可享受更高估值。ASM太平洋母企、荷蘭公司ASM國際支持私有化計劃，但不打算放棄其所持的25%股份。

ASM太平洋否認私有化計劃，ASM國際不予置評。ASM太平洋目前市值約340億元，不考慮交易溢價，意味投資者或需斥資至少250億元。

報道指，ASM太平洋年內與多家私募股權基金或風險投資基金公司接觸，希望可以幫助公司私有化。同時公司也與數間銀行接觸，探討交易融資問題。

ASM太平洋午後抽升，高見91.85元，曾升15%，最新升幅回落至4.7%，報83.75元，成交超過4億元。

相關文章：

【業績公布】ASM太平洋上季新增訂單減2成 股價跌逾6%（第二版）

【TSMC台積電】台積電2納米製程研發傳獲重大突破 料2024年量產

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷

香港股票 ASM太平洋（00522）

上一篇文章

【新股IPO】寶尊電商9991第三日招股　孖展未足額認購

下一篇文章

【內房股】三條紅綫後融資金額跌25%　政策影響尚未完全浮現？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【美股期貨】美股期貨未止跌　道指期貨續跌逾百點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨未止跌　道指期貨續跌逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）