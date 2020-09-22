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【內房股】三條紅綫後融資金額跌25%　政策影響尚未完全浮現？

即市財經 14:35 2020/09/22

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內地公布內房三條紅綫限制後一個月，融資額按月跌近四分之一。

內地政府提出三道紅綫，要求房企限制過度融資，市傳8月20日央行及住建部的座談會便是重點討論三道紅綫。

根據貝殼研究院數據，自座談會後1個月，內房企業在境內及境外融資約992.7億元（人民幣，下同），按月下跌24.6%。其中境外融資按月跌45.6%，佔整體融資規模28%，境內融資按月微增0.6%，佔整體融資的72%。

貝殼研究院指，內房企業融資收縮，未必是融資新規的即時影響，而是境外債市相對波動，高度不確定性令海外債市低迷，而融資新規有一定滯後性，預計未來境內債市規模將進一步收縮，意味未來內房境內及境外融資都有進一步下跌的可能。

三道紅綫分別指剔除預收款後資產負債率大於70%、淨負債率大於100%及現金短債比小於1倍。若全部踩中三道紅綫，房企的有息負債不道再增加，踩中其中兩道，有息負債規模年增速不得超過5%，若只中一道，增速不得超過10%，即使一道未中，亦不得超過15%。

近期一些踩綫的龍頭企業開始降低負債，例如中國恒大 （03333） 於9月公布提前贖回一筆於2020年到期、總額為15.650億美元的票據，而碧桂園 （02007） 也賺回2021年到期的7.5億美元票據。

 

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編輯：謝克迪

 

 

 

中國 中國恒大（03333） 碧桂園 恒大 碧桂園（02007） 經濟

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