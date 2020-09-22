【迪士尼重開】迪士尼樂園9月25日重開　港人三大優惠平均每人門票$426

本港第三波疫情緩和，繼海洋公園於上周五（18日）重開後，香港迪士尼樂園亦宣布將於本周五（25日）重開。樂園將於逢星期二及四關閉（公眾假期及指定日子除外），直至另行通知，屆時亦會實施人數管制、健康及安全措施。賓客亦需須於到訪前的7日，透過入園系統預約入園。奇妙處處通會員可享一日優先預約入園，率先於9月22日開始預約，其他賓客可於9月23日中午12時正開始預約。

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迪士尼樂園重開有多項港人專享優惠：

「三人遊二人價」優惠【詳情】

由即日起至2020年11月15日期間入園，即可享1日門票買二送一優惠。「三人遊二人價」優惠有兩個方案，若3位大人同行，或2位大人及1位小童同行，價格為1,278元，最高節省639元，平均每人426元。若1位大人加2位小童同行，價格為1,114元，節省約475元，平均每人372元。3張門票於進入樂園時必須同時使用。凡於11月15日或之前入園，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子，分別價值118元及99元。

「好友同行」優惠【詳情】

香港迪士尼同時推出「好友同行」優惠，「奇妙處處通」會員攜同好友入園，可享門票減免200元，以優惠價439元購票，優惠期至11月15日。不同會員類別可享的優惠門票數量不同，最多只可以帶同5位好友享此優惠，每位會員每天最多可享此優惠1次，整個優惠期內最多可享此優惠5次。

留港度假酒店房間奇妙優惠【詳情】

由即日起至2021年1月2日，預訂香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店，標準客房連指定早餐（兩位）只需港幣$1,378起，「奇妙處處通」會員更可享免費客房升級。

在優惠期間更可以7折房價，預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房 —「仙杜瑞拉」主題套房或《魔雪奇緣》主題套房。

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責任編輯：楊子瑩