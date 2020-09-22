【宏觀中國】減少糧食對外依賴？　擬建國家級大豆種子生產基地

中國基於糧食需求，以及中美貿易協定，下半年中國向美國大手進口大豆，截至9月13日，美國單周出口到中國的大豆便達到160.8萬噸，對中國的玉米出口量為113.7萬噸。

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據中國農業農村部消息，當局將會同相關部門繼續加強對大豆產業的支持力度，強化高產、優質、適宜機械化作業大豆新品種的選育創新與技術推廣工作。

其中，還考慮在「十四五」期間，依托黑龍江大豆良種繁育基地大縣，建設國家級大豆種子生產基地，藉此提高國產大豆單產、品質，以及競爭力。

按2019年數字，中國消費大豆達1.07億噸，但中國產量僅1,810萬噸，形成進口量達8,850萬噸，自給率只有17%。目前絕大部分大豆進口來自巴西和美國，主要用於榨油和提供豆粕飼料，即養飼生豬和家禽。

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曾有研究指，國產大豆產量難以大幅提高的主要原因分別是，種植面積下降；單產水平並未得到大幅提升；農業科技水平不足，規模化、機械化種植水平不夠。換言之，新政策正是對症下藥，由品種和機械化入手，企圖降低對外輸入大豆的依賴。

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記者：林衛