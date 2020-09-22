【港股追蹤】董事長被調查 金斯瑞表明營運正常

生物科技股近年熱炒，要數第一代最受投資者的行業股份，則非金斯瑞生物科技（01548）莫屬，股份早年曾試過3個月內抽升2倍。不過股份近月成交都比較淡靜，惟上周突然停牌，到今早才復牌，公司發公告指內地海關緝私部門對集團位於南京和鎮江的公司辦公地點進行了檢查，消息引起股價震盪，最多曾跌逾20%，低見10.12元的52周新低。

【港股追蹤】再有大行睇淡 濠賭股續捱沽，詳情請按【見下頁】

集團在公告指，據了解，內地海關的檢查是關於涉嫌違反中國法律關於進出口的規定。 在調查中，公司董事長、非執行董事兼控股股東之一章方良，目前正處於在內地 「監視居住」 狀態。此外，截至公告發佈時，集團4名其他員工被拘留訊問。監管機構尚未提供任何文件表明對章方良的監視居住與他擔任本公司或本公司之任何子公司的高級管理人員或董事有關。

公司又提到，至今未有任何實體或個人被提出檢控，章方良仍可以通過適當的方式繼續參與集團重大事務的決策。但提到章氏作為公司非執行董事，原本也不參與本公司的日常運作。表明集團現時營運正常。

金斯瑞上半年收入按年上升36.5%至1.66億美元，但期內虧損則擴大3.1倍，至1.13億美元，至2018年開始一直錄得經營虧損。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機