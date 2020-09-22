【疫市營商】小米印度推流動商店　直攻農村擴大市場版圖

▲ 小米最近計劃將專門店流動化，直接向印度農村的消費者推廣產品，藉以擴大印度市場。

隨著中印衝突不斷惡化，促使印度反華情緒高漲，民間興起抵制中國的風潮。小米最近就決定出新招吸客，計劃將專門店流動化，直接向印度農村的消費者推廣產品，藉以擴大印度市場。

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據悉，小米在印度推出流動商店服務，透過改裝小貨車，讓小米向偏遠地區的消費者展示產品。此舉既能讓消費者安坐家中仍能親身接觸產品，減少網購風險，以及節省等待送貨的時間，同時亦配合當地的防疫政策，包括控制人數、保持社交距離等。

▲ 小米在印度推出流動商店服務，透過改裝小貨車，讓小米向偏遠地區的消費者展示產品。

▲ 小米流動商店將覆蓋一條特定路線，停留於印度農村人口較密集的地方。

小米流動商店將覆蓋一條特定路線，停留於印度農村人口較密集的地方，除了會展示多款印度熱賣的手機，包括紅米9、紅米Note 9和紅米 9A等。試點還將出售小米智能電視、閉路電視鏡頭、藍牙耳機、太陽眼鏡和移動電源等設備。

今年第二季度，由於新冠肺炎疫情於印度蔓延，其智能手機發貨量同比減少接近一半。 小米希望通過流動商店服務，直接將自家產品送到消費者面前，以彌補在疫情大流行期間的生意損失。

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小米印度首席營運總監Muralikrishnan B表示，流動商店對消費者是絕對安全的，希望憑藉這一新措施，決心將銷售渠道擴展至印度偏遠地區，滿足消費者的需求，將Mi Store的體驗帶到廣大消費者的社區。

責任編輯：施雯雯