【美國大選】怕總統候選人不認輸 為投資市場增變數

▲ 預測顯示，特朗普和拜登兩位候選人可能不肯認輸，為投資市場添變數。

美國總統大選將在11月3日舉行，但選舉結束未必等於結果馬上塵埃落定。預測顯示，兩位候選人可能不肯認輸，至明年1月的就職典禮當日，可能仍未有結果，為投資市場增添變數。

Good Judgment顧問公司一群有良好業績的分析師預測，特朗普或拜登總統只有16％的可能性會在大選周結束之前認輸。即使在大選結束約三周後的感恩節，仍有43％的機會未出現官方勝出者。在今年11月下旬至2021年1月20日就職典禮日期間，有37％的可能性其中一位候選人會作出讓步，到就職典禮當天尚結果未明的可能性為4％。屆時，將會由眾議院議長，現任佩洛西（Nancy Pelosi）暫時擔任總統。

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投資者擔心，選舉的不確定性會為華爾街帶來動盪。如2016年的總統大選，很多華爾街投資者認為希拉莉會勝出大選，但結果由特朗普爆冷勝出，當時交易市場曾出現短暫的恐慌情緒。

但專家安慰投資者不用恐慌，據歷史數據顯示，自1980年以來，在大選後繼續在市場投資的表現，要比在總統任期頭100天放棄投資股票的表現更好。

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責任編輯：葉芷樺