【華為禁令】AMD英特爾獲供貨許可　華為斷供壓力紓緩芯片股逆市漲

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【港股市況】滙豐跌逾2% 恒指跌逾百點科指跑贏（不斷更新）
英特爾（美：INTC）證實，已經獲得向華為供貨許可，可以繼續華為手提電腦專案項目。這是繼AMD 後，另一家美國廠商取得供貨華為許可。市場憧憬華為斷供壓力可紓緩。
受消息刺激，芯片股逆市造好，中芯國際 （00981） 現升1.7%，報20.7元、華虹半導體 （01347） 升逾6%，現報27.3元；ASM太平洋 （00522） 現升7.5%，報8.6元；科通芯城 （00400） 現升3%、上海復旦 （01385） 現升0.7%。
這是美國對華為禁令在本月15日正式生效後，此前有消息指，美光、三星、SK海力士、台積電、聯發科、中芯國際等廠商都已向美國商務部申請許可證。
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編輯：吳敏芳