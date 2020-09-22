【港股追蹤】再有大行睇淡 濠賭股續捱沽

內地明日（23日）起便會恢復全國自由行到澳門的簽注，加上臨近十一黃金周，濠賭股本應是喜上加喜。不過瑞信昨日發表報告重提行業風險，加上消息指澳門黃金周酒店房價就算跌至不足1,000元，仍無人問津，令市場擔憂板塊前景。今日繼續捱沽。

龍頭股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）現時均跌超過3%；澳博控股（00880）及永利澳門（01128）更跌逾4%。

瑞信昨日發表報告指，相信行業短期內仍存在風險，前路未明，下調澳門今年賭收預測，由按年跌72%下降至81%。並預料今年第四季博彩收入會按年下跌77%。

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至於9月份的賭收，花旗就睇得更淡，該行報告指，透過行業了解，澳門9月首廿天博彩收入為18億澳門元，意味過去七日的日均賭收為7,100萬澳門元，差過該行預期。雖然旅客量有所改善及貴賓廳贏率大致正常，但該行早前續關注內地宣布打擊跨境博彩資金及資本外流情況。

該行下調對澳門今年9月賭收預測，由原先35億澳門元，下調至30億澳門元。

另一大行美銀則預期黃金周客量會因防疫措施而受影響。由於個人遊簽注許可證只能通過親自到指定地點辦理，而不是疫情前的只需在自助機申請，因此要多花時間才可完成個人遊簽注。此外，對需辦理新冠測試結果才可前往，或會令部份旅客卻步，據該行8月調查，僅47%的受訪者願意因此次旅程接受新冠測試。

濠賭股早前抽升，年內表現亦由跌轉升，但對於受疫情影響，而曾經停業及缺少旅客收入的行業來說，這種炒作明顯過火，今次調整也是因憧憬未如預期，而借勢回調，本周或有機會繼續整固。

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