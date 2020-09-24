【美股焦點】金山雲傳ADS定價31美元　集資調低至39億（第三版）

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【ETF】加拿大BMO擬退出本港ETF市場 交由華夏基金接手
金山軟件 （03888） 分拆旗下雲業務美國上市的金山雲（美︰KC）計劃增發股份（follow-on）。據銷售文件披露，金山雲計劃額外增發17,677,310股，據昨美股收市價36.9美元計，公司集資約6.53億美元（約50.9億港元）。外電最新引述消息人士指，金山雲擬將ADS（美國存託憑證）定價為每股31美元，意味集資額下調至5.084億美元（約39.4億元）
金山雲是次發售800萬股新股以及840萬股舊有ADS，集資所得將用於升級及擴展基建及進一步投資科技及產品研發。
金山雲股價周三（9月23日）收報32.29美元，即較每股ADS發售價折讓4%。摩根大通、瑞銀、瑞信、中金及高盛為承銷商。
今年5月金山雲赴美上市，集資約5.1億美元（約39.8億港元）。公司首日掛牌較發行價高約4成。
（第二版︰更新美股表現，第三版更新定價消息）
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編輯：謝卓榮