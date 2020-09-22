【TikTok賣盤】 佔 TikTok Global 7.5%股權　沃爾瑪有何得益？

TikTok美國業務賣盤一事繼續發酵，電商巨頭Walmart（沃爾瑪）料將購入TikTok Global 7.5%的股權。沃爾瑪雖暫未透露交易完成後的計劃，但市場預計沃爾瑪將藉此開拓Gen Z市場，並在美國引入直播行銷。

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據《CNBC》報道，沃爾瑪周六同意持有TikTok Global 7.5%的股權，而行政總裁Doug McMillon將會在董事局佔一席位。

助拓Gen Z市場 推動網銷表現

沃爾瑪現時亦有藉TikTok作為市場研究工具，若交易完成後，市場相信將有助沃爾瑪更精準投放目標廣告，同時擴闊年輕人市場。報道引述瑞信分析師Seth Sigman指出，入主TikTok Global後，將有助沃爾瑪接觸44歲以下的Gen Z消費者，此為現時品牌滲透率相對落後的群體。

另一方面，參考「抖音」在中國的運作模式，市場亦預計沃爾瑪或於美國引入直播行銷的電商模式。報道指，雖直播營銷的方式在美國尚未流行，但零售商均了解其影響力，藉結合娛樂及購物，銷售各類型產品。沃爾瑪甚至可藉KOL或網紅在TikTok Global推銷產品，為沃爾瑪網站帶來人流。

處理用戶私隱需得宜

不過，TikTok Global亦為沃爾瑪帶來風險，或引來政府特別關注品牌結合所造成的個人私隱外洩問題；特別是 TikTok曾捲入導致美國總統特朗普造勢大會出席率過低一事。同時，沃爾瑪亦需小心使用TikTok Global的數據。雖Gen Z用戶較其他年齡層更容易以個人私隱換取更良好的網上體驗，惟始終有限制，且人人的標準不一樣。

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責任編輯：葉泳珊