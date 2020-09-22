  • 31°C
香港時間 : 2020922日 (二) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok賣盤】 佔 TikTok Global 7.5%股權　沃爾瑪有何得益？

商業 13:26 2020/09/22

分享：

TikTok美國業務賣盤一事繼續發酵，電商巨頭Walmart（沃爾瑪）料將購入TikTok Global 7.5%的股權。沃爾瑪雖暫未透露交易完成後的計劃，但市場預計沃爾瑪將藉此開拓Gen Z市場，並在美國引入直播行銷。

【營商策略】疫後電商崛起　為何Walmart踩過界推出時裝品牌？

據《CNBC》報道，沃爾瑪周六同意持有TikTok Global 7.5%的股權，而行政總裁Doug McMillon將會在董事局佔一席位。

助拓Gen Z市場　推動網銷表現

沃爾瑪現時亦有藉TikTok作為市場研究工具，若交易完成後，市場相信將有助沃爾瑪更精準投放目標廣告，同時擴闊年輕人市場。報道引述瑞信分析師Seth Sigman指出，入主TikTok Global後，將有助沃爾瑪接觸44歲以下的Gen Z消費者，此為現時品牌滲透率相對落後的群體。

另一方面，參考「抖音」在中國的運作模式，市場亦預計沃爾瑪或於美國引入直播行銷的電商模式。報道指，雖直播營銷的方式在美國尚未流行，但零售商均了解其影響力，藉結合娛樂及購物，銷售各類型產品。沃爾瑪甚至可藉KOL或網紅在TikTok Global推銷產品，為沃爾瑪網站帶來人流。

處理用戶私隱需得宜

不過，TikTok Global亦為沃爾瑪帶來風險，或引來政府特別關注品牌結合所造成的個人私隱外洩問題；特別是 TikTok曾捲入導致美國總統特朗普造勢大會出席率過低一事。同時，沃爾瑪亦需小心使用TikTok Global的數據。雖Gen Z用戶較其他年齡層更容易以個人私隱換取更良好的網上體驗，惟始終有限制，且人人的標準不一樣。

【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場

【線上音樂會】JOOX推線上音樂會　衛蘭9月29日率先表演

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【營商策略】疫後電商崛起　為何Walmart踩過界推出時裝品牌？
2020/09/21
【營商策略】疫後電商崛起　為何Walmart踩過界推出時裝品牌？
【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場
今日
【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場
【支援中小企】生產力局續中小企優惠措施　延至明年3月底
2020/09/21
【支援中小企】生產力局續中小企優惠措施　延至明年3月底
【支援中小企】 中小企分散中美市場風險　生產力局：BUD專項基金申請上半年按年升84%
今日
【支援中小企】 中小企分散中美市場風險　生產力局：BUD專項基金申請上半年按年升84%
網購平台 網紅 廣告 特朗普 廣告 KOL 零售 銷售 中國 美國

下一篇文章

【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】麥當勞9月21日至9月27日優惠　10元玉子牛堡、35元McCafé蛋糕套餐
【消費優惠】麥當勞9月21日至9月27日優惠　10元玉子牛堡、35元McCafé蛋糕套餐
【疫市求生】貪平用中國貨一定唔好？　日企引入中國消毒機械人配日語操作拓展業務
【疫市求生】貪平用中國貨一定唔好？　日企引入中國消毒機械人配日語操作拓展業務
【限聚令放寬】派對房間受4人限制　業界：重開後生意只有疫情前2至3成
【限聚令放寬】派對房間受4人限制　業界：重開後生意只有疫情前2至3成
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【消費優惠】OpenRice訂座「感謝祭」　20元搶購雞煲、生蠔海鮮
【消費優惠】OpenRice訂座「感謝祭」　20元搶購雞煲、生蠔海鮮
【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家
【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家