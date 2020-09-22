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【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享）

即市財經 13:40 2020/09/22

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中美角力下政治風險不斷上升，滙豐 （00005） 昨創25年低位後股價未見底，今早再瀉3%，進一步迫近28元供股價。滙豐股價深不見底，但散戶買盤連日絡繹不絕，今早滙豐大額成交下亦處處可見散戶身影。

...

欄名 : 交易講場

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