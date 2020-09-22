【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 即市財經 13:40 2020/09/22 分享： 中美角力下政治風險不斷上升，滙豐 （00005） 昨創25年低位後股價未見底，今早再瀉3%，進一步迫近28元供股價。滙豐股價深不見底，但散戶買盤連日絡繹不絕，今早滙豐大額成交下亦處處可見散戶身影。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 2020/09/21 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 2020/09/18 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 2020/09/17 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 2020/09/16 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 2020/09/15 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 香港股票 馬時亨 曾淵滄 市帳率 值博率 滙豐控股（00005） 盈富基金（02800） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入