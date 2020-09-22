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【歐洲第二波疫情】多國加強限制 西班牙馬德里再封城

環球社會熱點 13:48 2020/09/22

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多個歐洲國家的新冠肺炎病例飆升，要再次加強限制措施。

歐洲的第二波新冠肺炎疫情持續，多個歐洲國家的新冠肺炎病例飆升，要再次加強限制措施。西班牙為歐洲疫情重災區，宣布首都馬德里再次封城，德國及挪威等國家也實施限聚令。

英國食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」【下一頁】

英國政府指如不加強限制 10月中日增5萬確診 【下一頁】

西班牙

西班牙上周平均每日增過萬宗病例，首都馬德里及鄰近城鎮由周一（21日）起再次封城。當局表示該地區約86萬名居民出門如非基於工作、學習或醫療需要，將會面臨罰款。當局更部署警察阻止民眾隨意外出，公園等戶外場所關閉，而餐廳的入座率也只能維持50%。

英國

英國將疫情警戒級別上調1級至第4級，英媒指首相約翰遜稍後料宣布多項防疫措施，包括全英格蘭酒吧餐廳晚上10時關閉，只可提供餐桌服務，顧客不可自行取餐。

當局將授權警員在食肆執法，可拘捕未保持社交距離的違規者，並罰款1,000英鎊，周四（24日）起實施。

意大利

法國於周末的感染率再突破記錄，於24小時內再增逾1.3萬宗病例。意大利政府將巴黎等法國疫情較嚴重地區列入出入境管制名單，要求來自這些地區的旅客出示新冠肺炎病毒檢測陰性結果，或於入境時接受檢測。

英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌 【下一頁】

德國

慕尼黑為德國新冠肺炎感染率較高的城市，當局實施限聚令，規定最多只能容納5個人或兩個家庭的成員聚會，也規定生日派對、婚禮或喪禮等室內私人聚會，最多只能25人出席。

挪威

挪威的疫情也有升溫跡象，首都奧斯陸宣布禁止私人住宅內10人以上的聚會，當局又強烈敦促民眾在公共交通工具上戴口罩。有巴士司機更罷工，要求乘客搭車時戴上口罩。

責任編輯：鄭錦玲

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