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【滙豐股價】滙豐未止跌佔恒指不足7% 曾佔恒指逾3成

即市財經 13:18 2020/09/22

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身處中美角力隙縫的滙豐 （00005） 受左右夾擊，股價未止跌。今日股價再失守29元，市值穿6,000億元大關。隨着股價續挫，滙豐於恒指的比重亦下滑，反映於港股的影響力漸減。

市值失守6000億 

繼昨日跌穿30元大關後，滙豐今日再試低位，曾跌逾3%，低見28.3元。滙豐一再下試低位，令投資者信心盡失。

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股價續跌，滙豐今日市值失守6,000億元關口，按市值計，於恒指已跌至第7位，剛被現市值約6,100億元的平保 （02318） 超越。

市值一再下滑，亦令滙豐佔恒指的比重下跌，最新比重僅約6.8%。近年恒指三大重磅股分別為騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 及及滙豐，三者鼎足而立，於恒指的比重達10%上限，惟現時滙豐已遠遠墮後。

2004年高峰期佔恒指近36%

滙豐現時於恒指的影響力愈來愈低，惟早年滙豐曾長期居恒指第一重磅股，佔恒指約3成。翻查資料，於2004年初，高峰期滙豐曾佔恒指比重近36%，於恒指地位一時無兩。由於是恒指的第一重磅股，因而當時滙豐為主要被用作舞動恒指的股價。

 

 

隨着恒指改革，納入H股，並調整股價比重上限，滙豐於恒指的比重逐步下調。到今年8月，恒指首次加入同股不同權股，加上滙豐股價下滑，滙豐首次於恒指季度比重調中被降至不足10%。

滙豐一直受本港股民愛戴，除了由於滙豐是本港最大銀行，亦是其於恒指的地位。惟近年表現一再令投資者心淡，其於恒指的比重亦一再縮減，由高峰的36%降至現時的不足7%，獅王光環盡失。

責任編輯：錢家鋒

撈底 香港股票 滙豐控股（00005）

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