  • 31°C
香港時間 : 2020922日 (二) 15:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】滙豐市值跌穿6000億 佔恒指比重不足7%

即市財經 13:18 2020/09/22

分享：

身處中美角力隙縫的滙豐 （00005） 受左右夾擊，股價未止跌。今日股價再失守29元，市值穿6,000億元大關。隨着股價續挫，滙豐於恒指的比重亦下滑，反映於港股的影響力漸減。

市值失守6000億 

繼昨日跌穿30元大關後，滙豐今日再試低位，曾跌逾3%，低見28.3元。滙豐一再下試低位，令投資者信心盡失。

相關文章：【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享）
             【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　

股價續跌，滙豐今日市值失守6,000億元關口，按市值計，於恒指已跌至第7位，剛被現市值約6,100億元的平保 （02318） 超越。

市值一再下滑，亦令滙豐佔恒指的比重下跌，最新比重僅約6.8%。近年恒指三大重磅股分別為騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 及及滙豐，三者鼎足而立，於恒指的比重達10%上限，惟現時滙豐已遠遠墮後。

2004年高峰期佔恒指近36%

滙豐現時於恒指的影響力愈來愈低，惟早年滙豐曾長期居恒指第一重磅股，佔恒指約3成。翻查資料，於2004年初，高峰期滙豐曾佔恒指比重近36%，於恒指地位一時無兩。由於是恒指的第一重磅股，因而當時滙豐為主要被用作舞動恒指的股價。

 

 

隨着恒指改革，納入H股，並調整股價比重上限，滙豐於恒指的比重逐步下調。到今年8月，恒指首次加入同股不同權股，加上滙豐股價下滑，滙豐首次於恒指季度比重調中被降至不足10%。

滙豐一直受本港股民愛戴，除了由於滙豐是本港最大銀行，亦是其於恒指的地位。惟近年表現一再令投資者心淡，其於恒指的比重亦一再縮減，由高峰的36%降至現時的不足7%，獅王光環盡失。

責任編輯：錢家鋒

撈底 香港股票 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【美股期貨】美股期貨未止跌　道指期貨續跌逾百點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨未止跌　道指期貨續跌逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）