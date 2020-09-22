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【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯

環球社會熱點 12:58 2020/09/22

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【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯

新西蘭早前因疫情嚴峻，國會選舉延期一個月至下月中舉行。國內疫情緩和，總理阿德恩出席競選活動，在沒有遵守社交距離下，與十多名大學生自拍。相片流出後，阿德恩惹外界抨擊，她承認自己犯錯。

阿德恩（Jacinda Ardern）上周四（17日）出席奧克蘭一間大學的競選活動時，與一郡大學生近距離接觸，當時所有人都無戴口罩。她周一回應記者提問時承認犯錯，但強調當日沒有與其他人握手，已經非常謹慎。

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阿德恩表示：

「我確實犯了錯，我應該站前一些，並要求對方站開一點。」

在野黨領袖批評阿德恩，指她看起來並不擔心近距離與一群人自拍，就像防疫限制已放寬至第一級防疫警戒。

新西蘭最大城市奧克蘭疫情近日受控，防疫警戒級別下調至第二級，民眾須保持社交距離、社交活動人數上限由10人增至100人。至於全國其他地區，防疫警戒級別下調至第一級，乘客在公共交通工具上毋須再保持社交距離，體育場館等社區設施重開。

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阿德恩（Jacinda Ardern）出席奧克蘭一間大學的競選活動時，被一群支持者包圍。

責任編輯：鄧燕君

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