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【阿里巴巴9988】阿里擬增持申通至25% 企穩260元可吸納

股樓投資 14:21 2020/09/22

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阿里巴巴(09988)加碼投資快遞領域。阿里持股的申通快遞（深：002468）公告，控股股東德殷投資、實控人及阿里巴巴簽署協議，阿里擬投資32.95億元人民幣購買控股股東持有的申通快遞股份，交易完成後，阿里累計間接持有申通快遞25%的股份，公司實際控制人可能會發生變更。

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售 詳情請看[下一頁]

【大行點睇】摩通料內地5大電影黃金周吸客　升3股目標價  詳情請看[下一頁]

中金公司相信，阿里擬行權增持申通快遞，有望為後者股價提供短期催化。同時考慮到阿里及菜鳥網絡持有多個快遞公司的股權並且不斷增持，不排除未來進行整合的可能。

目前全國六大快遞公司，除了順豐(深:002352),其餘五間包括申通，韵達，圓通(滬:600233)，中通(新上市編號:02057)和百世(美:BEST)都屬於阿里系。憧憬壯大整合快遞業務下，阿里若企穩前底260元，可考慮吸納。　

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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