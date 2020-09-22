【阿里巴巴9988】阿里擬增持申通至25% 企穩260元可吸納

阿里巴巴(09988)加碼投資快遞領域。阿里持股的申通快遞（深：002468）公告，控股股東德殷投資、實控人及阿里巴巴簽署協議，阿里擬投資32.95億元人民幣購買控股股東持有的申通快遞股份，交易完成後，阿里累計間接持有申通快遞25%的股份，公司實際控制人可能會發生變更。

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中金公司相信，阿里擬行權增持申通快遞，有望為後者股價提供短期催化。同時考慮到阿里及菜鳥網絡持有多個快遞公司的股權並且不斷增持，不排除未來進行整合的可能。

目前全國六大快遞公司，除了順豐(深:002352),其餘五間包括申通，韵達，圓通(滬:600233)，中通(新上市編號:02057)和百世(美:BEST)都屬於阿里系。憧憬壯大整合快遞業務下，阿里若企穩前底260元，可考慮吸納。

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